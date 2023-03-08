Об этом пишут российские СМИ. 24 Канал. Птаха является активным сторонником ведения войны против Украины, поэтому остается надеяться, что она почувствовала ее на себе по полной.

Интересно В Калининграде мобилизованные подняли бунт, отказываясь идти в "мясные штурмы"

Птаха "долетался"

Поклонник Путина на своих страницах в соцсетях сообщил, что отправляется на Донбасс с "гуманитарной миссией". А еще он планировал выступить перед оккупантами. Интересно же, почему такой активный поклонник Путина не получил повестку и не присоединился к "частично мобилизованным".

Но вот в Донецкой области ему конкретно не повезло. Он попал под обстрел, после которого связь с ним потеряна. Жив ли он или погиб - пока неизвестно. Однако найти его никто не может.

В то же время в сети появились последние кадры, которые при обстреле репер-путинист направил своим друзьям. Ситуация выглядит не лучшим образом для рэпера, вполне может присоединиться к плеяде российских артистов, выступающих на разогреве на концерте Кобзона, куда уже отправились более 153 тысяч оккупантов.

Последнее видео Птахи: смотрите видео

Птаха – ярый путинист

Если вы ничего не слышали об этом горе-рэпере, то можно только позавидовать, но поскольку он мог погибнуть или раниться, то стоило бы вам рассказать немного больше о Птахе и его позиции относительно Украины.

Давид Нуриев до полномасштабного вторжения не только поддерживал оккупацию Крыма, но и говорил о том, что Россия должна вернуть под свой контроль все территории бывшего СССР.

После 24 февраля 2022 года рэпер успел записать 2 песни (если их можно так назвать) в поддержку войны и во время поездки в Донбасс, где он попал под обстрел, он планировал снять несколько кадров для новых пропагандистских клипов.