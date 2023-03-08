Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Птаха є активним прихильником ведення війни проти України, тож залишається сподіватися, що він відчув її на собі на повну.

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Птаха "долітався"

Прихильник Путіна на своїх сторінках у соцмережах повідомив, що вирушає на Донбас з "гуманітарною місією". А ще він планував виступити перед окупантами. Цікаво ж, чому такий активних прихильник Путіна не отримав повістку і не приєднався до "частково мобілізованих".

Та от на Донеччині йому конкретно не пощастило. Він потрапив під обстріл, після якого зв'язок з ним втрачено. Чи живий він, чи таки загинув – поки невідомо. Однак знайти його ніхто не може.

Водночас у мережі з'явилися останні кадри, які під час обстрілу репер-путініст надіслав своїм друзям. Ситуація виглядає не найкращим чином для репера, який цілком може доєднатися до плеяди російських артистів, які виступають на розігріві на концерті Кобзона, куди вже вирушили понад 153 тисячі окупантів.

Останнє відео Птахи: дивіться відео

Птаха – затятий путініст

Якщо ви нічого не чули про цього горе-репера, то можна тільки позаздрити, але оскільки він міг загинути або зазнати поранень, то варто було б вам розповісти трохи більше про Птаху і його позицію щодо України.

Давід Нурієв до повномасштабного вторгнення не тільки підтримував окупацію Криму, але й говорив про те, що Росія повинна повернути під свій контроль усі території колишнього СРСР.

Після 24 лютого 2022 року репер встиг записати 2 пісні (якщо їх можна так назвати) на підтримку війни і під час поїздки на Донбас, де він потрапив під обстріл, він планував зняти кілька кадрів для нових пропагандистських кліпів.