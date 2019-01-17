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      Провокация Москвы не удалась, – эксперт об отмене антибандеровских положений

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      Конституционный суд Польши признал незаконными антибандеровские положения
      Конституционный суд Польши признал незаконными антибандеровские положения / Фото из открытых источников

      Конституционный суд Польши признал неконституционной "украинскую" поправку – определение "украинские националисты" и "Восточная Малопольша". Это свидетельствует о том, что провокация Москвы не удалась.

      Такое мнение 24 каналу высказал политолог Валерий Дымов.

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      По словам эксперта, Конституционный суд подтвердил, что решение парламента, принятое с подачи таких сил, как радикальная "Кукиз'15", было незаконным и не соответствует Конституции современной демократической страны, каковой является Польша.

      Конституционный суд Польши показал, что территориальные претензии со стороны поляков, перекладывание ответственности за то, что происходило во время Второй мировой войны в Польше с еврейским меньшинством или на Волыни с поляками – нельзя толковать такими, что осуществлял целый народ или организации, на которые возложили ответственность без суда,
      – говорит Дымов.

      Политолог отмечает, что поляки и украинцы понимают, что нельзя переносить сложные исторические процессы на судьбу целых народов.

      Польские политики понимают, что история сложных взаимоотношений с Украиной должна научить тому, что у нас есть общий враг – Россия. И пока мы спорили, именно Москва получала с этого дивиденды. И вообще Россия стояла за этими антиукраинскими формулировками, поскольку проводит политику натравливания народов друг на друга, чтобы греть на этом руки,
      – рассказывает Валерий Дымов.

      Кроме того, по мнению специалиста, свою роль сыграла и экономическая составляющая. Поляки смущены снижением количества украинцев, едущих к ним работать. Украинцы, говорит Дымов, – драйверы польской экономики. И уменьшение их численности в Польше – следствие, в том числе, ксенофобского отношения к украинцам. Потому что когда польский парламент принимает законы, где украинцы плохие – это опасность для наших граждан. Этот негатив переходит в быт.

      "Стратегически Польша – партнер Украины. Мы должны быть союзниками в той войне, которую ведет Россия против демократической Европы. Решение Конституционного суда Польши возобновит переговоры совместной украинско-польской комиссии относительно решения исторических конфликтов, которая длительное время не работала из-за польского закона. Нужно восстанавливать разрушенные памятники украинцам на территории Польши. Поляки могут возобновить участие в эксгумации погибших соотечественников на территории Украины. И не политизировать эти процессы", – подчеркнул Валерий Дымов.

      Напомним, конституционный суд Польши признал неконституционными положения обновленного закона об институте национальной памяти (ИНП) с определениями "украинские националисты" и "Восточная Малопольша".

      Как известно, так называемый антибандеровский закон вступил в силу 1 марта 2018 года. В июне президент страны подписал очередную смену в этот закон, что отменяет положения наложения штрафа или лишения свободы за приписывание польскому народу и государству ответственности за преступления Третьего Рейха. Против изменений в закон об ИНП выступали Израиль, США и Украина. Изменения позволяют польским правоохранителям возбуждать уголовные производства против лиц, которые отрицают преступления украинских националистов в 1925-1950 годах, а также преступления украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом во время Второй мировой войны. За отрицание таких преступлений грозит штраф или лишение свободы до трех лет.

      Что такое Закон об институте национальной памяти?
      Это так называемый "антибандеровский закон". Документ предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши публично будет употреблять термин "польские концлагеря", а также признает соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или будет отрицать "преступления украинских националистов". Нарушителям в Польше грозит штраф или тюремное заключение до трех лет.

      26 января закон приняли в польском Сейме, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда. В то же время глава Польши опротестовал положения обновленного закона об ИНП, в которых использованы словосочетание "украинские националисты" и "Восточная Малопольша". Он также обратился в Конституционный суд Польши с просьбой дать оценку новшествам, таким образом, не исключив, что в закон еще могут быть внесены изменения.

      Вице-спикер Сейма Польши, глава клуба правящей партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий также заявлял о возможном внесении поправок в закон об институте национальной памяти и отмечал, что его части, что касается украинцев, нужна определенная умеренность.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Польши Новости России Волынская трагедия Антибандеровский закон
      Источник: 24 канал
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