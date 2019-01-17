Конституционный суд Польши принял решение относительно "антибандеровского закона": подробности

Конституционный суд Польши признал неконституционными положения обновленного Закона об Институте национальной памяти с определениями "Украинские националисты" и "Восточная Малопольша".

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Эти положения в феврале 2018 года опротестовал президент Польши Анджей Дуда. Противоположное мнение имеет Сейм и генеральный прокурор страны.

Судьи поддержали позицию президента Польши, подтвердил, что определение "Украинские националисты" и "Восточная Малопольша" являются неточными, что препятствует точному признанию запрещенного деяния и, таким образом, это нарушает конституционный принцип точности права.

В свою очередь, Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Конституционного трибунала Польши, признавшего неконституционными указанные сроки.

Спасибо президенту Польши Анджей Дуди за инициирование производства, и искренне приветствую решение Трибунала. Работаем дальше для укрепления украинской-польского партнерства,

– написал глава государства в Facebook.

Что такое Закон об Институте национальной памяти?

Это так называемый "антибандеровский закон". Закон предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши публично употребит термин "польские концлагеря", а также признает соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или будет отрицать "преступления украинских националистов". Нарушителям в Польше грозит штраф или тюремное заключение до трех лет.



26 января закон приняли в польском Сейме, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда. В то же время глава Польши опротестовал положения обновленного закона о ИНП, в которых использованы обороты "Украинские националисты" и "Восточная Малопольша". Он также обратился в Конституционный суд Польши с просьбой дать оценку нововведениям, таким образом, не исключив, что в закон еще могут быть внесены изменения.



Вице-спикер Сейма Польши, глава клуба правящей партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий также заявлял о возможном внесении поправок в закон об Институте национальной памяти и отмечал, что его части, касающейся украинцев, нужна определенная умеренность.