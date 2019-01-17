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      Конституційний суд Польщі прийняв рішення щодо "антибандерівського закону": подробиці

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      КС Польщі визнав неконституційними визначення "українські націоналісти" та "Східна Малопольща"
      КС Польщі визнав неконституційними визначення "українські націоналісти" та "Східна Малопольща" / Фото з вільних джерел

      Конституційний суд Польщі визнав неконституційними положення оновленого Закону про Інститут національної пам’яті із визначеннями "українські націоналісти" та "Східна Малопольща".

      Про це повідомляє "Інтерфакс".

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      Ці положення у лютому 2018 року опротестував президент Польщі Анджей Дуда. Протилежну думку мають Сейм та генеральний прокурор країни.

      Судді підтримали позицію президента Польщі, який ствердив, що визначення "українські націоналісти" та "Східна Малопольща" є неточними, що перешкоджає точному визнанню забороненого діяння і, таким чином, це порушує конституційний принцип точності права.

      Своєю чергою, Президент України Петро Порошенко привітав рішення Конституційного трибуналу Польщі, який визнав неконституційними зазначені терміни.

      Спасибі президенту Польщі Анджею Дуді за ініціювання виробництва, і щиро вітаю рішення Трибуналу. Працюємо далі на зміцнення українсько-польського партнерства,
      – написав глава держави у Facebook.

      Що таке Закон про Інститут національної пам'яті? Це так званий "антибандерівський закон". Закон передбачає кримінальну відповідальність кожному, хто на території Польщі публічно вживатиме термін "польські концтабори", а також визнаватиме співучасть польської держави або її народу в Голокості, або заперечуватиме "злочини українських націоналістів". Порушникам у Польщі загрожує штраф, або тюремне ув'язнення до трьох років.

      26 січня закон прийняли у польському Сеймі, а 6 лютого його підписав президент Польщі Анджей Дуда. У той же час глава Польщі опротестував положення оновленого закону про ІНП, в яких використані обороти "українські націоналісти" і "Східна Малопольща". Він також звернувся в Конституційний суд Польщі з проханням дати оцінку нововведенням, таким чином, не виключивши, що в закон ще можуть бути внесені зміни.

      Віце-спікер Сейму Польщі, голова клубу правлячої партії "Право і справедливість" Ришард Терлецький також заявляв про можливе внесення поправок в закон про Інститут національної пам'яті і зазначав, що його частині, що стосується українців, потрібна певна поміркованість.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Антибандерівський закон Петро Порошенко Анджей Дуда Судді
      Джерело: 24 Канал
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