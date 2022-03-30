Военнослужащий погиб 18 марта, но его тело опознали только на днях.

Внимание Жесткая борьба продолжается и будет продолжаться до нашей окончательной победы, – генерал-майор Ковальчук

В сельсовете рассказали, что парня с детства воспитывал дедушка Петр Мельник. 80-летнему мужчине не знали, как рассказать о гибели внука.



Защитника воспитывал дедушка Петр Мельник / Фото

Он воспитывал парня с детства, заменил отца ему и младшему брату военного Дмитрию.

Во время похорон дедушка не сдерживал слез и раз за разом спрашивал: "Почему, почему не меня забрал Господь? Я уже пожил, а Максиму всего 21 год. Почему так".

Парень служил в 36-й отдельной механизированной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

Вечная слава и память защитникам Украины! Коллектив 24 канала также выражает соболезнования родным и близким погибшего Героя.

В Одесской области похоронили 21-летнего военного Максима Мельника / Фото Суспільне