Уже больше месяца наши защитники дают отпор российским оккупантам. Враг понес безумные потери, а вся украинская нация объединилась в порыве защитить свой дом.
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Борьба будет продолжаться до победы
Командующий войсками оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук отметил профессионализм и героизм наших воинов, а также невероятную поддержку народа, которую испытывает каждый солдат.
Он добавил, что Украина дерется за свое счастливое будущее, поэтому будет бороться за победу.
Жесткая борьба продолжается и будет продолжаться до нашей окончательной победы. Каждый из нас на своем месте делает все, что может, ради единственной цели – победы,
– сказал Ковальчук.
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