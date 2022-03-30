Вже понад місяць наші захисники дають відсіч російським окупантам. Ворог зазнав шалених втрат, а вся українська нація об'єдналася в пориві захистити свій дім.

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Боротьба триватиме до перемоги

Командувач військ оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук відзначив професійність та героїзм наших воїнів, а також неймовірну підтримку народу, яку відчуває кожен солдат.

Він додав, що Україна б'ється за своє щасливе майбутнє, тому боротиметься до перемоги.

Жорстка боротьба триває і триватиме до нашої остаточної перемоги. Кожен з нас на своєму місці робить все, що може, заради єдиної мети – перемоги,

– сказав Ковальчук.

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