Загалом з семи людей четверо були важко поранені, двоє з них загинули. Але решта були звільнені та заарештовані самою Росією.

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Загалом збройні сил Росії втратили таких командувачів армій або їхніх заступників:

Командувач 1 танкової армії (Баківка), генерал-лейтенант Кисіль Сергій Олександрович – зняли з посади;

Командувач 6 загальновійськової армії (Агалатово), генерал-лейтенант Єршов Владислав Миколайович – зняли з посади та заарештували;

Начальник штабу – заступник командувача 35 загальновійськової армії (Білогірськ), генерал-майор Нирков Сергій Семенович – тяжко поранений;

Начальник штабу – заступник командувача 36 загальновійськової армії (Улан-Уде), генерал-майор Серицький Андрій Анатолійович – тяжко поранений;

Заступник командувача 41 загальновійськової армії (Новосибірськ), генерал-майор Суховецький Андрій Олександрович – загинув;

Командувач 49 загальновійськової армії (Ставрополь), генерал-лейтенант Рязанцев Яків Володимирович – загинув;

Командувач 58 загальновійськової армії (Владикавказ), генерал-лейтенант Зусько Михайло Степанович – зняли з посади та заарештували.

Зауважимо, що згідно з даними Генштабу з початку повномасштабного наступу Росії на Україну загинули щонайменше 17 300 російських військовослужбовців.

Це орієнтовні дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час активних воєнних дій.

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