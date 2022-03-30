Українські воїни виконали чергове прорідження рядів російського командування. 5 окупантів з 1 та 2 АК ЗС РФ можуть похизуватися статусом "груз 200".

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Ліквідація окупантів

Стратком ЗСУ оприлюднив список та фото окупантів, яких вдалося ліквідувати:

  • командир роти 7 ОМСБр 2 АК Калімулін Айрат з Башкортостану;
  • старший лейтенант Петриков Андрій, 1 АК РОА, м. Донецьк;
  • капітан Лисенко Дмитро, 3 ОМСБр 1 АК, танкіст;
  • лейтенант Коваленко Віталій, 1 АК РОА;
  • командир взводу лейтенант Чхун Денис, 3 ОМСБр 1 АК РОА.

Фото ліквідованих окупантів:

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