Украинские воины выполнили очередное прореживание рядов российского командования. 5 оккупантов из 1 и 2 АК ВС РФ могут похвастаться статусом "груз 200".
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Ликвидация оккупантов
"СтратКом ВСУ" обнародовал список и фото оккупантов, которых удалось ликвидировать:
- командир роты 7 ОМСБр 2 АК Калимулин Айрат из Башкортостана;
- старший лейтенант Петриков Андрей, 1 АК РОА, г. Донецк;
- капитан Лысенко Дмитрий, 3 ОМСБр, 1 АК, танкист;
- лейтенант Коваленко Виталий, 1 АК РОА;
- командир взвода лейтенант Чхун Денис, 3 ОМСБр 1 АК РОА.
Фото ликвидированных оккупантов:
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