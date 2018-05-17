"Прозрачный" апрель: покупали лекарства, нефть и офисное оборудование

В апреле в государственных закупках было объявлено 7 тысяч тендеров и подписано договоров на 15 миллиардов гривен. Экономия бюджетных средств составила 700 миллионов гривен – это 4,5% от бюджета на закупки.

Журналисты сайта 24 Канала и специалисты системы ProZorro традиционно исследуют рынок публичных закупок. В апреле в нашей стране продолжают ремонтировать дороги (даже если вы этого не замечаете), тратят также на строительство нового корпуса больницы матери и ребенка. А наибольшим спросом среди товаров пользуется фармацевтическая продукция.

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Самые дорогие тендеры

Самым дорогим тендером стали работы по завершению строительства лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "ОХМАТДЕТ". Закупка обошлась в 1,4 млрд грн. Как обычно, в пятерку самых дорогих закупок вошли ремонты дорог. Так, текущий средний ремонт автомобильной дороги государственного значения Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка обошелся в 600 млн грн. Ремонт дороги Киев-Чоп обошелся государству 570 млн грн. Кировоградский облавтодор за 490 млн грн проведет текущий ремонт дорог в своей области. И за 420 млн грн состоится капитальный ремонт проспекта Палладина в Киеве.

В апреле госбюджет сильно потратили на строительство больницы "Охматдет"

Самые экономные области

Киевская область остается лидером по Украине в этом смысле – было сэкономлено 690 млн грн. За ней сразу идет Днепропетровская область (экономия 150 млн грн) и Одесская область (экономия 111 млн грн). Впервые в пятерку лидеров ворвалась Винницкая область – было сохранено 101 млн грн. И закрывает ТОП-5 Донецкая область с экономией в 88 млн грн.

Винницкая область в апреле "ворвалась" в лидеры самых экономных областей

Самые экономные заказчики

ПАО "Укргаздобыча" стало лидером по экономии среди заказчиков. Акционерное общество сэкономило 155 млн грн. Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога" сэкономил 93 млн грн. Еще 60 млн грн сохранила бюджету Служба автомобильных дорог в Винницкой области. В пятерку самых экономных заказчиков вошли также Южненский филиал государственного предприятия "Администрация морских портов Украины", которая смогла сэкономить 41 млн грн, и Вольногорский горно-металлургический комбинат с экономией в 34 млн грн.

Кто больше всего сэкономил бюджет в апреле

Чаще всего побеждали

В апреле лидером среди победителей стало ООО "Эпицентр". Предприятие подписало около 600 договоров на 23,5 млн грн. ООО "Ливайн Торг" было очень близко, чтобы возглавить рейтинг, но расположилось на второй позиции с 579 тендерами. ООО "БаДМ-Б" получает "бронзу" с 489 договорам на 101 млн грн. ООО "Медицинский Центр "М.Т.К." занимает четвертое место с 286 договорам, а закрывает ТОП-5 победителей ЧП "ОККО Контракт" с 245 договорами на 523 млн грн.

Лидеры госзакупок в апреле

Чаще всего закупали

В апреле чаще всего закупали фармацевтическую продукцию. Было подписано почти 2 тысячи договоров на 560 млн грн. Нефть и дистилляты заняли второе место с 1 тысячей договоров с суммой договоров в 2,6 млрд грн. На 70 млн грн было куплено офисного оборудования. На завершающие строительные работы потратили 1,3 млрд грн в 656 тендерах. И 602 тендера были организованы на медицинские материалы.

Самые популярные товары в апреле

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