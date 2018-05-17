"Прозорий" квітень: купували ліки, нафту й офісне устаткування

У квітні в державних закупівлях було оголошено 7 тисяч тендерів та підписано договорів на 15 мільярдів гривень. Економія бюджетних коштів склала 700 мільйонів гривень – це 4,5% від бюджету на закупівлі.

Журналісти сайту 24 Каналу та спеціалісти системи ProZorro традиційно досліджують ринок публічних закупівель. У квітні в нашій країні продовжують ремонтувати дороги (навіть якщо ви цього не помічаєте), витрачають також на будівництво нового корпусу лікарні матері і дитини. А найбільшим попитом серед товарів користується фармацевтична продукція.

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Найдорожчі тендери

Найдорожчим тендером стали роботи із завершення будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ". Закупівля обійшлась в 1,4 млрд грн. Як зазвичай, до п’ятірки найдорожчих закупівель увійшли ремонти доріг. Так, поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка обійшовся в 600 млн грн. Ремонт дороги Київ-Чоп коштував державі 570 млн грн. Кіровоградський облавтодор за 490 млн грн проведе поточний ремонт доріг в своїй області. І за 420 млн грн відбудеться капітальний ремонт проспекту Палладіна в Києві.



У квітні держбюджет добряче витратили на будівництво лікарні "Охматдит"

Найекономніші області

Київська область залишається лідером по Україні у цьому сенсі – було зекономлено 690 млн грн. За нею одразу йде Дніпропетровська область (економія 150 млн грн) та Одеська область (економія 111 млн грн). Вперше до п’ятірки лідерів увірвалась Вінницька область – було збережено 101 млн грн. І закриває ТОП-5 Донецька область з економією у 88 млн грн.



Вінницька область у квітні "увірвалась" у лідери найекономніших областей

Найекономніші замовники

ПАТ "Укргазвидобування" стало лідером за економією серед замовників. Акціонерне товариство зекономило 155 млн грн. Філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Українська залізниця" заощадила 93 млн грн. Ще 60 млн грн зберегла бюджету Служба автомобільних доріг у Вінницькій області. До п’ятірки найекономніших замовників увійшли також Южненська філія державного підприємства "Адміністрація морських портів України", яка змогла зекономити 41 млн грн, та Вільногірський комбінат гірничо-металургійний комбінат з економією в 34 млн грн.



Хто найбільше зекономив бюджету у квітні

Найчастіше перемагали

У квітні лідером серед переможців стало ТОВ "Епіцентр". Підприємство підписало майже 600 договорів на 23,5 млн грн. ТОВ "Лівайн Торг" було дуже близьке, щоб очолити рейтинг, але розташувалось на другій позиції з 579 тендерами. ТОВ "БАДМ-Б" отримує "бронзу" з 489 договорами на 101 млн грн. ТОВ " Медичний Центр "М.Т.К." посідає четверту сходинку з 286 договорами, а закриває ТОП-5 переможців ПП "ОККО Контракт" з 245 договорами на 523 млн грн.



Лідери держзакупівель у квітні

Найчастіше закуповували

У квітні найчастіше закуповували фармацевтичну продукцію. Було підписано майже 2 тисячі договорів на 560 млн грн. Нафта і дистиляти посіли другу сходинку з 1 тисячею договорів з сумою договорів в 2,6 млрд грн. На 70 млн грн було куплено офісного устаткування. На завершальні будівельні роботи витратили 1,3 млрд грн у 656 тендерах. І 602 тендери було організовано на медичні матеріали.



Найпопулярніші товари у квітні

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