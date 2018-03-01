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"Прозрачный" январь: 1,5 миллиарда экономии за месяц

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Государственные закупки в январе
Государственные закупки в январе / 24 Канал

В январе в публичных государственных закупках было подписано почти 18 тысяч договоров на 19,5 миллиардов гривен. За месяц удалось сэкономить 1,5 миллиарда гривен, что равняется 7% от начальных бюджетов.

Сайт 24 Канала совместно со специалистами системы ProZorro проанализировали подробности рынка публичных закупок в первом месяце года.

Лидеры экономии

Самой экономной в январе стала Служба автомобильных дорог во Львовской области. Заказчик сэкономил более 100 млн грн. Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева сэкономила почти 100 млн грн. ПАО "Укртрансгаз" оказался на третьем месте, с экономией в 77 млн ​​грн. Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога" сберегла для государства 74 млн грн, а ПАО "Укргаздобыча" – 68 млн грн.

Крупнейшие тендеры

Строительство и нефтепродукты снова возглавили рынок дорогих закупок. Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования в Винницкой области обошелся в 1,5 млрд грн. Газовое топливо для "Укртрансгаза" стоило 1 млрд грн. Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения в Кировоградской области обошлось заказчику в 892 млн грн и 541 млн грн. И за 342 млн грн состоится реконструкция с пристройкой к зданию Киево-Печерского лицея №171 "Лидер".

Активнее всех побеждали

Лидером побед стал ООО "Екоилличпродукт", который победило в 424 закупках на 15 млн грн. ЧП "Главторг" заработало 4,5 млн грн в 345 закупках. ООО "Укрпродукт" победило в 268 закупках на 71 млн грн. ЧП Гриженко Сергей Сергеевич выиграл в 152 тендерах на 1 млн грн, а ООО "Укртранссервис-Групп" в 141 закупке на 183 млн грн.

Чаще всего покупали

Безоговорочным лидером снова стали продукты питания – было подписано более 7 тысяч договоров. Нефтепродукты покупали менее активно, но было заключено почти 1,9 тыс. договоров. На сельскохозяйственную продукцию заключили 1,4 тыс. тендеров. На строительные работы подписали 859, а на услуги по ремонту и техническому обслуживанию 683 тендера.

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Автор: Янина Ткачук
Теги: Новости Украины Деньги Публикации Инфографика ProZorro
Источник: 24 Канал
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