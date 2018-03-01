"Прозорий" січень: 1,5 мільярда економії за місяць

У січні у публічних державних закупівлях було підписано майже 18 тисяч договорів на 19,5 мільярдів гривень. За місяць вдалося зекономити 1,5 мільярда гривень, що дорівнює 7% від початкових бюджетів.

Сайт 24 каналу спільно зі спеціалістами системи ProZorro проаналізували подробиці ринку публічних закупівель у першому місяці року.

Лідери економії

Найекономнішою у січні стала Служба автомобільних доріг у Львівській області. Замовник заощадив більше 100 млн грн. Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва зекономила майже 100 млн грн. ПАТ "Укртрансгаз" опинився на третій сходинці, з економією в 77 млн грн. Філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Українська залізниця" зберегла для держави 74 млн грн, а ПАТ "Укргазвидобування" – 68 млн грн.

Найбільші тендери

Будівництво та нафтопродукти знову очолили ринок найдорожчих закупівель. Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування у Вінницькій області обійшовся в 1,5 млрд грн. Газове паливо для "Укртрансгазу" коштувало 1 млрд грн. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області обійшлося замовнику в 892 млн грн та 541 млн грн. І за 342 млн грн відбудеться реконструкція з прибудовою до будівлі Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер".

Найактивніше перемагали

Лідером перемог стало ТОВ "Екоіллічпродукт", яке перемогло в 424 закупівлях на 15 млн грн. ПП "Главторг" заробило 4,5 млн грн в 345 закупівлях. ТОВ "Укрпродукт" перемогло в 268 закупівлях на 71 млн грн. ФОП Гриженко Сергій Сергійович виграв у 152 тендерах на 1 млн грн, а ТОВ "Укртранссервіс-Груп" у 141 закупілі на 183 млн грн.

Найчастіше купували

Беззаперечним лідером знову стали продукти харчування – було підписано більше 7 тисяч договорів. Нафтопродукти купували менш активно, але було заключено майже 1,9 тис. договорів. На сільськогосподарську продукцію уклали 1,4 тис. тендерів. На будівельні роботи підписали 859, а на послуги з ремонту і технічного обслуговування 683 тендери.

Читайте також: Prozorro 2017: рейтинг найекономніших областей року