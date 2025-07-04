Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию и корреспондентов Суспильного.

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Что известно об атаке на Киев

Воздушную тревогу на территории столицы объявили ориентировочно в 22:02. В Воздушных силах сообщали об угрозе применения врагом ударных беспилотников по городу. Уже в 22:19 в Киеве было шумно.

До этого в городской военной администрации призвали жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания воздушной тревоги в Киеве. Уже после взрывов там объяснили ситуацию.

Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности,

– говорится в сообщении.

К слову, незадолго до этого взрывы были слышны и в Киевской области. В областной военной администрации также сообщали о фиксации БПЛА и работе сил противовоздушной обороны по целям. Детали пока неизвестны.