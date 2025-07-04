24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В каком направлении движутся дроны

20:26, 4 июля

Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:24, 4 июля

Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:20, 4 июля

Харьковская и Донецкая области – угроза применения врагом ударных БпЛА.

20:13, 4 июля

Вражеский БпЛА на Днепропетровщине! Привлечены средства для его сбивания.

18:51, 4 июля

Вражеские БпЛА на Сумщине и в районе Запорожья! Привлечены средства для их сбивания.

18:00, 4 июля

Кировоградская область – угроза применения врагом ударных.

17:25, 4 июля

Вражеский БпЛА на Черниговщине и Сумщине! Привлечены средства для их сбивания.