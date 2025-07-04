В частности, путем усиления наступательных действий и обстрелов украинских городов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Какие намерения Путина сейчас

WSJ пишет, что решение США, принятое на этой неделе, о приостановлении поставок вооружений Украине дает Владимиру Путину значительный толчок его усилиям ослабить поддержку Киева со стороны Запада.

По данным издания, Владимир Путин во время своего последнего телефонного разговора с Дональдом Трампом дал понять своему американскому коллеге, что не планирует прислушиваться к призывам остановить войну.

Его цели остаются теми, что и в начале полномасштабного вторжения. Речь идет о восстановлении российского влияния в Украине и принуждении в отношении Запада, чтобы те прекратили поддержку Киева.

Констатируют, что незадолго после разговора президентов Россия запустила на Киев шквал российских беспилотников и ракет, в результате чего десятки людей получили ранения, в столице вспыхнули пожары.

Стратегия Путина направлена на подрыв способности и воли Украины вести войну путем усиления давления на ее военных и гражданское население, поскольку самый мощный сторонник страны отходит на обочину,

– говорится в статье.

По мнению аналитиков, последние события усиливают убеждение России, что она может пережить Украину и ее сторонников в войне на истощение. Украине придется экономить, что может ускорить успехи Москвы.

"Захват территории может быть не самой важной целью для России на этом этапе войны. Зато как говорят некоторые аналитики, Путин хочет "перемолоть" войска и технику своего меньшего соседа и подорвать поддержку со стороны гражданского населения и Запада", – отмечает WSJ.

На фоне, как отмечает издание, Россия усиливает авиаудары по Киеву и другим городам, что приводит к росту жертв среди гражданского населения, повреждения зданий и истощения среди граждан.