Зокрема, шляхом посилення наступальних дій та обстрілів українських міст. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Які наміри Путіна зараз

WSJ пише, що рішення США, ухвалене цього тижня, стосовно призупинення постачання озброєнь Україні дає Володимиру Путіну значний поштовх його зусиллям послабити підтримку Києва з боку Заходу.

За даними видання, Володимир Путін під час своєї останньої телефонної розмови з Дональдом Трампом дав зрозуміти своєму американському колезі, що не планує прислухатися до закликів зупинити війну.

Його цілі залишаються тими, що і на початку повномасштабного вторгнення. Ідеться про відновлення російського впливу в Україні та примус стосовно Заходу, щоб ті припинили підтримку Києва.

Констатують, що незадовго після розмови президентів Росія запустила на Київ шквал російських безпілотників та ракет, внаслідок чого десятки людей отримали поранення, у столиці спалахнули пожежі.

Стратегія Путіна спрямована на підрив здатності та волі України вести війну шляхом посилення тиску на її військових та цивільне населення, оскільки найпотужніший прихильник країни відходить на узбіччя,

– ідеться у статті.

На думку аналітиків, останні події посилюють переконання Росії, що вона може пережити Україну та її прихильників у війні на виснаження. Україні доведеться економити, що може пришвидшити успіхи Москви.

"Захоплення території може бути не найважливішою метою для Росії на цьому етапі війни. Натомість як кажуть деякі аналітики, Путін хоче "перемолоти" війська і техніку свого меншого сусіда і підірвати підтримку з боку цивільного населення і Заходу", – наголошує WSJ.

На тлі, як зазначає видання, Росія посилює авіаудари по Києву та інших містах, що призводить до зростання жертв серед цивільного населення, пошкодження будівель і виснаження серед громадян.