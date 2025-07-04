24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Путін готує літо нещадних атак по Україні, – WSJ

У якому напрямку рухаються дрони

20:26, 4 липня

Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:24, 4 липня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:20, 4 липня

Харківська та Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:13, 4 липня

Ворожий БпЛА на Дніпропетровщині! Залучено засоби для його збиття.

18:51, 4 липня

Ворожі БпЛА на Сумщині та в районі Запоріжжя! Залучено засоби для їх збиття.

18:00, 4 липня

Кіровоградська область – загроза застосування ворогом ударних.

17:25, 4 липня

Ворожий БпЛА на Чернігівщині та Сумщині! Залучено засоби для їх збиття.