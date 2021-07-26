Инцидент, по информации очевидцев, произошел вечером 25 июля в селе Черновка. 29-летний иностранец якобы пытался покончить с собой.

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Мужчина угрожал гостям ножом

После распития алкогольных напитков, по словам жителей села, иностранец якобы взял в руки нож и начал угрожать гостям. Это произошло во время застолья на семейном празднике. Впоследствии гражданин Турции устроил скандал в центре села вместе со своей женой.

После конфликта иностранец побежал на территорию церкви и прыгнул в колодец. Один из местных жителей рассказал, что на соответствующий скандал сбежалось пол деревни, мужчину вытащили из колодца несколько человек.

Гражданина Турции госпитализировали

Согласно информации очевидца, на место происшествия приехали 2 наряда полиции и скорая медицинская помощь. Мужчину госпитализировали.

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Жители села Черновка рассказали, что семья, где женат иностранец ранее не попадала в скандалы. Пресс-служба патрульной полиции Черновицкой области знакомится с деталями инцидента.