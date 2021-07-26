Інцидент, за інформацією очевидців, трапився ввечері 25 липня у селі Чорнівка. 29-річний іноземець нібито намагався накласти на себе руки.

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Чоловік погрожував гостям ножем

Після розпиття алкогольних напоїв, за словами жителів села, іноземець начебто взяв в руки ножа та почав погрожувати гостям. Це сталося під час застілля на родинному святі. Згодом громадянин Туреччини влаштував скандал центрі села разом зі своєю дружиною.

Після конфлікту іноземець побіг на територію церкви та стрибнув у колодязь. Один з місцевих мешканців розповів, що на відповідний скандал збіглося пів села, чоловіка витягували з криниці кілька людей.

Громадянина Туреччини госпіталізували

Згідно з інформацією очевидця, на місце події приїхали 2 наряди поліції та швидка медична допомога. Чоловіка госпіталізували.

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Жителі села Чорнівка розповіли, що сім'я, членом якої є іноземець, раніше не потрапляла у скандали. У патрульній поліції Чернівецької області ознайомлюються з деталями інциденту.