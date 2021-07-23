Спочатку чоловік "тероризував" мешканців своєї квартири, а потім вийшов у під’їзд, відкрив вікно й стрибнув. Його мати розповіла, що останні тижні вона спостерігала неадекватну поведінку сина та його зловживання наркотиками та алкоголем.

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На щастя, він приземлився на козирок третього поверху й вижив.

На місце викликали рятувальників, які намагалися зняти чоловіка за допомогою драбини, але довелося використовувати колінчастий підіймач. Чоловік був у свідомості, але при спробі надати йому допомогу пручався.

На світанку вдалося спустити його донизу та передати до рук медиків,

– розповіли в ДСНС.

Причинами та наслідками такої поведінки постраждалого наразі займаються правоохоронці.