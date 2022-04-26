Враги написали, что якобы Украина обстреляла Россию. О фейках оккупантов в течение 25 апреля сообщили эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО.

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Оккупанты цинично обманывают, создавая фейки и манипуляции.

В течение 61 дня полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, враги продолжали прибегать к лживым сообщениям, чтобы оправдать свои зверства и обвинить Украину в противозаконных действиях против Москвы.

Именно поэтому специалисты выделили основные лживые или манипулятивные сообщения оккупантов. В частности:

несколько российских телеграм-каналов распространили фейк, якобы в Курской области сбили ударный беспилотник Bayraktar, который есть в ВСУ. Хотя перед этим враги собирали обломки разбитых украинских беспилотников, чтобы потом доставить их в пограничные области России и устроить провокацию против Украины;

который есть в ВСУ. Хотя перед этим враги собирали обломки разбитых украинских беспилотников, чтобы потом доставить их в пограничные области России и устроить провокацию против Украины; Минобороны России распространили манипуляцию о том, что якобы "киевские власти сорвали гуманитарную операцию" скрывающегося на территории "Азовстали" гражданского населения. Однако с украинской стороны Ирина Верещук уже опровергала эти данные и говорила, что договоренностей о гуманитарных коридорах из "Азовстали" не было;

скрывающегося на территории "Азовстали" гражданского населения. Однако с украинской стороны Ирина Верещук уже опровергала эти данные и говорила, что договоренностей о гуманитарных коридорах из "Азовстали" не было; пропагандисты написали, что якобы "обстреляли со стороны Украины" российское село Нехотеевка в Белгородской области. Однако это манипуляция. Тем более, ВСУ не "повреждали жилые здания и личный транспорт" россиян.

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