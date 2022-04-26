Вороги написали, що нібито Україна обстріляла Росію. Про фейки окупантів протягом 25 квітня повідомили експерти Центру протидії дезінформації при РНБО.

Читайте також У Молдові відреагували на вибухи у Тирасполі: там застерігають про загострення

Окупанти цинічно обманюють, створюючи фейки та маніпуляції

Протягом 61 дня повномасштабної війни, яку Росія почала проти України, вороги продовжували вдаватись до брехливих повідомлень, щоб виправдати свої звірства та звинуватити Україну в протизаконних діях проти Москви.

Саме тому фахівці виділили основні брехливі чи маніпулятивні повідомлення окупантів. Зокрема:

декілька російських телеграм-каналів поширили фейк, що нібито в Курській області збили ударний безпілотник Bayraktar, який є в ЗСУ. Хоч перед цим вороги збирали уламки розбитих українських безпілотників, щоб потім доставити їх у прикордонні області Росії та влаштувати провокацію проти України;

який є в ЗСУ. Хоч перед цим вороги збирали уламки розбитих українських безпілотників, щоб потім доставити їх у прикордонні області Росії та влаштувати провокацію проти України; міноборони Росії поширили маніпуляцію про те, що нібито "київська влада зірвала гуманітарну операцію" цивільного населення, що переховується на території "Азовсталі". Проте з української сторони Ірина Верещук вже спростовувала ці дані та казала, що домовленостей про гуманітарні коридори з "Азовсталі" не було;

цивільного населення, що переховується на території "Азовсталі". Проте з української сторони Ірина Верещук вже спростовувала ці дані та казала, що домовленостей про гуманітарні коридори з "Азовсталі" не було; пропагандисти написали, що нібито "обстріляли з боку України" російське село Нехотіївка у Білгородській області. Проте це маніпуляція. Тим більше ЗСУ не "пошкоджували житлові будівлі та особистий транспорт" росіян.

Дивіться також – фейки про замах на пропагандистів Кремля – це провокація: відео