Мовиться про атаку будівлі тираспольського так званого міністерства внутрішніх справ. Бюро реінтеграції прокоментувало ситуацію в пресрелізі, який випустили 25 квітня.

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Компетентні органи продовжують спостереження

У повідомленні зазначили, що це лише привід дестабілізувати регіон. Також акцентували, що така подія сприяє загостренню ситуації у сфері безпеки у придністровському регіоні, який не контролює конституційна влада.

У цьому контексті Бюро реінтеграції закликає зберігати спокій і разом із компетентними органами продовжує стежити за розвитком ситуації,

– мовиться в комюніке.

Слід зауважити, що російські ЗМІ почали повідомляти й про вибухи в селі Паркани. Воно розташоване неподалік від Тирасполя.

Головне про цю операцію ФСБ

У столиці квазіреспубліки на території Молдови вибухи пролунали 25 квітня. Там пошкодили офіси місцевого "міністерства державної безпеки", куди поцілили з гранатомета.

За попередньою інформацією, люди внаслідок інциденту не постраждали. Згодом у розвідці Міноборони України розповіли, що вціліли всі не випадково.

Відомство оприлюднило документи, які підтверджують, що у "правоохоронці" Придністров'я знали про підготовку атаки за кілька днів до неї. Тому це лише чергова спецоперація з постановкою ФСБ.

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