Офис генпрокурора объявил, что псевдомэру сообщили о подозрении в коллаборационизме. Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Ранее Оккупанты не впустили в Бердянск эвакуационные автобусы: люди пошли к ним пешком

Мужчина добровольно согласился на предложение оккупантов по сотрудничеству

Следователи уже установили, что мужчина добровольно согласился на предложение оккупантов. Он взял на себя обязанности мэра оккупированного населенного пункта.

Более того, о своем "карьерном росте" так называемый "чиновник" сообщил в видеообращении, которое распространил в интернете. Этим он нарушил Конституцию Украины и, в частности, право жителей Бердянска на свободное волеизъявление на выборах.

В городе оккупанты пытаются восстановить припортовую инфраструктуру

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты пытаются восстановить припортовую инфраструктуру в городе. Вход и выход судов там раньше был невозможен.

С трудными боями, но ВСУ продвигается к Херсону: больше в видео