Оккупанты поняли, что их планы на проведение псевдореферендума – на грани краха. Даже под дулами автоматов россию поддерживают не более 10% мелитопольцев.

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Какая ситуация в Мелитополе

По словам городского главы Ивана Федорова, чтобы хоть как-то выслужиться перед кремлевским "старшим братом", коллаборанты еще раз решили снять пропагандистскую картинку для росСМИ.

Завезли в Мелитополь массовку с других временно оккупированных территорий Запорожской области – 700 человек, ведь даже столько не могут набрать среди местного населения – и провели "форум" в городском Дворце культуры,

– рассказал Федоров.

По его словам, руководил этим "форумом" гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий. Федоров отметил, что этот предатель придумал себе должность. Теперь он сам "вершит судьбу" временно оккупированных территорий, подписывая непонятные "приказы" об отчаянном желании присоединиться к россии.

"Какие планы появятся в голове этого психически больного местного царька – приспешника кремля завтра трудно догадаться. В любом случае его "приказы" не имеют юридического значения", – добавил городской голова Мелитополя.

Обратите внимание! Гауляйтеру на временно оккупированной территории Запорожской области Евгению Балицкому объявили о подозрении в государственной измене. Это удалось сделать благодаря материалам, собранным Службой безопасности Украины.

Псевдореферендумы россии в Украине

По данным СМИ, россия хочет аннексировать пятую часть Украины. Фейковый "референдум" страна-оккупант хочет организовать в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Все граждане Украины призывали быть осмотрительными и не участвовать в этих преступных действиях врага.

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