Псевдореферендумы на оккупированных территориях сливают

Впрочем, что-то пошло не так – они ищут причины, чтобы не проводить их. Возможно, на них воздействовал ультиматум Владимира Зеленского, который заявлял, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Юга Украины россия закроет любую возможность переговоров с нашим государством.

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Так, в сети появились первые сообщения о том, что россияне решили не проводить псевдореферендумы на оккупированных территориях. Но они не заявляют об этом открыто, ищут причины для слития. Среди них:

отсутствие госструктур в Херсонской области;

напряженную ситуацию вокруг ЗАЭС в Запорожской области;

не полностью освобождена "ДНР".

Здесь как раз подходит фраза, из столь любимой всем мо**алям зэковской лирики "Что ж ты фраер сдал назад, не по масти ль я тебе?"

– пошутили в СтратКоме ВСУ.



россияне не будут проводить псевдореферендумов на оккупированных территориях / Фото с телеграма СтратКома ВСУ

Псевдореферендум на Донбассе оттягивают из-за неудач на фронте

Разведка Великобритании говорит, что планы врага провалились, поскольку он продолжает нести потери и неудачи на фронте. Поэтому и псевдореферендум на Донбассе постоянно переносят.

Псевдоглова "днр" денис пушилин ранее заявил, что дату референдума озвучат лишь тогда, когда удастся "полностью освободить" псевдореспублику. Если псевдореферендум будет происходить так, как рассказал пушилин, для этого врагу сначала нужно выйти на административные границы области. А сделать это он просто не в состоянии – там его ждут ВСУ.

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