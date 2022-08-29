Оккупационная "власть" пытается утешить людей разговорами о псевдореферендумах, потому что пообещать больше ничего не может. Об этом Петр Андрющенко заявил в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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Продолжается пассивная подготовка к псевдореферендумам

В Мариуполе есть пропагандистская составляющая. Люди очень недовольны в городе, они наелись обещаний. Люди требуют решений, а решений нет. Поэтому вместо решений им дарят это: "Будет референдум, будет россия, все решится",

– рассказал советник мэра Мариуполя.

Петр Андрющенко говорит, что началась пассивная подготовка, то есть формируются списки. "Органы местного самоуправления" звонят людям, спрашивают, где они находятся.

Кроме того, местные "власти" спрашивают, где мариупольцы будут голосовать. Но когда это произойдет, никто не знает.

Это больше похоже на некую информационную акцию, чем на реальную подготовку к референдуму. Мы не сомневаемся, что он снова будет сорван или перенесен,

– отметил Андрющенко.

Это давление не совсем на мариупольцев, а на Украину и руководство, чтобы что-то кому-то доказать.

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