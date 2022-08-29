Окупаційна "влада" намагається втішити людей розмовами про псевдореферендуми, бо пообіцяти більше нічого не може. Про це Петро Андрющенко заявив в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

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Триває пасивна підготовка до псевдореферендумів

У Маріуполі є пропагандистська складова. Люди дуже не задоволені в місті, вони наїлися обіцянок. Люди вимагають рішень, а рішень немає. Тому замість рішень їм дарують оце: "Буде референдум, буде росія, все вирішиться",

– розповів радник мера Маріуполя.

Петро Андрющенко каже, що почалася пасивна підготовка, тобто формуються списки. "Органи місцевого самоврядування" телефонують до людей, питають, де вони перебувають.

Окрім того, місцева "влада" запитує, де маріупольці будуть голосувати. Але коли це відбудеться ніхто не знає.

Це більше схоже на якусь інформаційну акцію, аніж на реальну підготовку до референдуму. Ми не сумніваємось, що він знову буде зірваний чи перенесений,

– зазначив Андрющенко.

Це тиск не зовсім на маріупольців, а на Україну і керівництво, щоб щось комусь довести.

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