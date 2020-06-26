В Хмельницком следователи ГБР задержали троих злоумышленников, которые требовали у гражданина 1 миллион 100 тысяч гривен. Для этого они представились советником президента, генералом СБУ и членом антикоррупционной общественной организации.

Потерпевшему угрожали закрыть бизнес

Деньги мужчина должен был заплатить в качестве погашения долга, которого на самом деле не существовало. Об этом информируют в пресс-службе ГБР.

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Мужчине псевдосоветник и псевдогенерал угрожали: если не найдет миллиона, то создадут проблемы в правоохранительных органах и закроют бизнес. Пострадавший сам обратился в ГБР за помощью.

Задержанным готовят сообщение о подозрении

25 июня 2020 года троих членов группировки задержали. Им готовят сообщение о подозрении и будут избирать меру пресечения.

Обратите внимание! Задержанным инкриминируют вымогательство средств в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Смотрите фото с задержания: