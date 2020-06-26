У Хмельницькому слідчі ДБР затримали трьох зловмисників, які вимагали у громадянина 1 мільйон 100 тисяч гривень. Для цього вони представились радником президента, генералом СБУ та членом антикорупційної громадської організації.

Потерпілому погрожували закрити бізнес

Гроші чоловік мав заплатити у якості погашення боргу, якого насправді не існувало. Про це інформують у пресслужбі ДБР.

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Чоловіку псевдорадник та псевдогенерал погрожували: якщо не знайде мільйона, то створять проблеми у правоохоронних органах та закриють бізнес. Потерпілий сам звернувся до ДБР за допомогою.

Затриманим готують повідомлення про підозру

25 червня 2020 трьох членів угруповання затримали. Їм готують повідомлення про підозру та обиратимуть запобіжний захід.

Зверніть увагу! Затриманим інкримінують вимагання коштів в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Дивіться фото з затримання: