В движении "ЧЕСТНО" проанализировали списки на так называемых "выборах". Рассказываем, кто их возглавляет.

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Кто возглавил списки от "Единой России"

Собственно, так называемые выборы пройдут на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в "ДНР" и "ЛНР". Известно, что возглавляют списки от "Единой России" псевдогубернаторы этих областей, а также руководители самопровозглашенных республик. Речь идет о Евгении Балицком, Владимире Сальдо, Денисе Пушилине и Леониде Пасечнике. Информацию движение "ЧЕСТНО" обнаружило на сайте центризбиркома страны-агрессора.

Интересно, что первым от ЛДПР (Либерально-демократической партии) по всем четырем регионам идет Леонид Слуцкий. Он – руководитель этой фракции в российской думе.



Кто возглавляет списки на псевдовыборах на оккупированных территориях / Инфографика движения "ЧЕСТНО"

Идём дальше. Итак, "Справедливую Россию" в Запорожье возглавляет бывший депутат Мелитопольского городского совета Юрий Онищук, а в Херсонской области – бывший регионал Игорь Щепелин. Тем временем в Луганской области – генеральный директор "Транспортная компания "Вояж" Геннадий Тараканов, а в Донецкой области – депутат госдумы Елена Драпеко.

Если говорить о Коммунистической партии, то в Запорожье ее список возглавляет крымский коллаборант, бывший депутат ВР Крыма Олег Слюсаренко. На Херсонщине – коммунист из России Камиль Замалетнидов. А вот в Донецкой области – бывший депутат районного совета и один из организаторов "референдума" в Донецке Борис Литвинов. Что касается Луганщины, то в этом случае речь идет об Александре Ермоленко. Он – депутат так называемого "Народного совета ЛНР".

Интересно, что партия "Новые люди" на псевдовыборах выдвигается только в так называемых "ЛНР/ДНР". Списки партии возглавляют Алексей Дорофеев и Вадим Колесник. Первый – депутат так называемого "Народного совета ДНР", а второй – местный ФЛП.

Обратим внимание, что накануне в Новой Каховке подорвали оккупантов. Они как раз занимались транспортировкой так называемых "бюллетеней". Известно, что в результате подрыва один военный отправился на тот свет, а еще двое – получили ранения.