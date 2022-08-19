Об этом для 24 канала рассказала семейный психолог Наталья Гаевская. Она отметила, что после 24 февраля украинцы оказались в очень стрессовых условиях, совершенно неестественных.

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"То, что мы сейчас наблюдаем, является ничем иным как реакцией на сильный стресс. Мы привыкли к тому, что основными реакциями являются такие функции как беги, замри или дерись . Однако это не далеко не все", - сказала Гаевская.

Другие реакции на стресс

По словам психологи, есть 2 реакции, о которых мы не так часто говорим. Речь идет о мимикрировании, когда человек сливается со своим окружением и может даже идентифицировать себя с врагом.

Есть еще пятая реакция на стресс – любите. То есть, когда есть очень много неопределенности. Все то, с чем мы имеем дело. Наша психика решает, что это неплохой вариант, чтобы справляться со стрессом. У нас внутри заложено, что когда попадаем в ситуацию большой опасности, необходимо все успеть и продлить свой род,

– объяснила Гаевская.

Есть и развод

Кроме того, как добавила психологиня, когда человек попадает в стрессовые условия, то все то, что было лишним и искусственным, исчезает. Зато появляются наши природные реакции. По словам Гаевской, вероятно, этот фактор является определяющим, потому что сейчас есть много пар, как заключающих браки, так и тех, кто переживает далеко не лучшие времена.

"Если были моменты, ради которых боялись оформлять отношения, то во время войны переоцениваем наши ценности. Переоцениваем, как мы живем и ради чего", – сказала психологиня.

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Когда есть риск

Гаевская отметила, когда отношения начинаются или их узаконивают с тем, что человек не может самостоятельно справиться с вызовами, то в будущем могут быть проблемы. Речь идет об инфантильной реакции на стресс.

"Однако если есть два человека, которые действительно нуждаются в заботе друг о друге, и удастся после победы перестроиться на мирный лад, то тогда будет все хорошо. Есть еще важная вещь, как вопрос наших ценностей и то, насколько мы видим общим наше будущее", – добавила психологиня.

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