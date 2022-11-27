Написанным в плену стихом Екатерина Полищук поделилась на своей странице в инстаграмме. Защитница подчеркнула, что это стихотворение имеет особую и трудную историю.

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История стихотворения "Пташки"

Екатерина Полищук рассказала, что свое стихотворение она написала 12 июня, находясь в русском плену. Но сохранить она его не могла, потому пришлось выучить его наизусть. Поэтому "Пташка" ежедневно до освобождения из плена утром и вечером повторяла это стихотворение. Его защитница называет своей мотивацией и надеждой.

4 строчки стиха Екатерина Полищук решила увековечить на своей руке в виде татуировки, которую сделал ей военный. Именно этим фото и поделилась защитница – ее почерком на руке написаны следующие строчки:

Зійде вогонь богів, гримітимуть гармати,

Розкине зорі іскр одвічний побратим

Безсмертним не страшні іржаві автомати

Мерзоти, що за мить спотворяться на дим.



Стихотворение "Пташки", написанное в плену / Скриншот

"Пташка" выступила в финале "Голоса страны"

20 ноября на станции метро Крещатик в Киеве прошел финал проекта "Голос країни – 12", на котором одной из специально приглашенных гостей стала Екатерина Полищук.

Она исполнила песню группы "Без обмежень" – "Спи маленький казачок", которую посвятила всем парням и девушкам, которые сейчас находятся в плену. Еще немало украинских воинов сейчас в плену россиян, в часности и собраться "Пташки" из завода "Азовсталь".

Выступление защитницы покорило сердца украинцев, однако сама Екатерина впоследствии на своей странице в инстаграмме заявила, что сцена – не для нее, однако сейчас это один из методов борьбы. Касаемо шоу-бизнеса у защитницы такая же позиция.

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