Написаним у полоні віршем Катерина Поліщук поділилася на своїй сторінці в інстаграмі. Захисниця підкреслила, що цей вірш має особливу та важку історію.

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Історія вірша "Пташки"

Катерина Поліщук розповіла, що свій вірш вона написала 12 червня, перебуваючи у російському полоні. Та зберегти вона його не могла, тому довелося вивчити його напам'ять. Тому "Пташка" щодня до звільнення з полону вранці та ввечері повторювала цей вірш. Його захисниця називає своєю мотивацією та надією.

4 рядки вірша Катерина Поліщук вирішила увіковічнити на своїй руці у вигляді татуювання, яке зробив їй військовий. Саме цим фото й поділилася захисниця – її почерком на руці написані наступні рядки:

Зійде вогонь богів, гримітимуть гармати,

Розкине зорі іскр одвічний побратим

Безсмертним не страшні іржаві автомати

Мерзоти, що за мить спотворяться на дим.



Вірш "Пташки", написаний у полоні / Скриншот

"Пташка" виступила у фіналі "Голосу країни"

20 листопада на станції метро Хрещатик у Києві відбувся фінал проєкту "Голос країни – 12", на якому однією з спеціально запрошених гостей стала Катерина Поліщук.

Вона виконала пісню гурту "Без обмежень" – "Спи маленький козачок" ("Колискова"), яку присвятила усім хлопцям та дівчатам, які зараз перебувають у російському полоні.

Виступ захисниці підкорив серця українців, однак сама Катерина згодом на свої сторінці в інстаграмі заявила, що сцена – не для неї, однак зараз це один із методів боротьби.

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