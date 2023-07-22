Она отметила, что понимает возмущение граждан нашего государства. Несмотря на это, она сообщила, что все чаще по просьбе донатить на нужды военных стала видеть комментарии, что деньги на это нужно просить у властей.

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"Пташка" отреагировала на возмущение украинцев

Екатерина Полищук отметила, что все чаще в сети ей пишут о брусчатке, реконструкции "Батькивщины-Мать", 33 миллиона на сериал, барабаны. По ее словам, пользователи воспринимают ее "как слепого котенка".

Я вижу все. Но искренне считаю, что возмущение и посты в соцсетях не изменят наличие бестолковых людей среди нашей власти. А пока я буду ждать, чтобы они пришли в себя – я умру,

– подчеркнула она.

Но она подчеркнула, что умрет не от старости, а оттого, что враг зайдет в мой блиндаж, а об этом никто не узнает. "Пташка" заметила, что без дронов, теплаков, автомобилей, старлинков и еще многое сопротивление украинцев на войне просто невозможно.

Парамедик считает, что сейчас Россия делает все, чтобы разделить украинцев между собой, вызвать ненависть к власти. Именно эта волна выделения денег, по ее мнению, и является очередным "трюком" россиян.

"Птичка" отреагировала на возмущение украинцев относительно 33 миллионов на сериал / Фото из инстаграма Екатерины Полищук

"Знаете откуда знаю? В плену мне ежедневно "вливали" то, что власть нас покинула, Украины не существует, мы никому не нужны, а только хлам и отработанный материал. Я слышала это каждый день. И слышу здесь. Но уже от украинцев", – отметила "Пташка".

Екатерина Полищук подчеркнула, что сейчас единственный выход из этой ситуации – не уподобляться им, а работать, несмотря на все проблемы.

Я не буду ждать, когда чиновники-воры одумаются, а буду поддерживать всех, кто борется за Украину. Я буду работать,

– подчеркнула она.

Напоследок парамедик сказала, что видит все, что происходит в нашем государстве и ему больно. Однако подчеркнула, что не сдалась в плену и не сдастся сейчас.

Что известно о скандале с 33 миллионами на сериал