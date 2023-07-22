Вона зазначила, що розуміє обурення громадян нашої держави. Попри це, вона повідомила, що все частіше на прохання донатити на потреби військових стала бачити коментарі, що гроші на це потрібно просити у влади.

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"Пташка" відреагувала на обурення українців

Катерина Поліщук зазначила, що все частіше у мережі їй пишуть про бруківку, реконструкцію "Батьківщини-Мати", 33 мільйони на серіал, барабани. За її словами, користувачі сприймають її "як сліпе кошеня".

Я все бачу. Але щиро вважаю, що обурення і пости в соцмережах не змінять наявність недолугих людей серед нашої влади. А поки я чекатиму, щоб вони отямились – я помру,

– наголосила вона.

Але вона наголосила, що помре не від старості, а від того, що ворог зайде в мій бліндаж, а про це ніхто не дізнається. "Пташка" зауважила, що без дронів, теплаків, автівок, старлінків і ще багато чого опір українців на війні просто неможливий.

Парамедикиня вважає, що зараз Росія робить усе, щоб розділити українців між собою, викликати ненависть до влади. Саме ця хвиля з виділення грошей, на її думку, і є черговим "трюком" росіян.

"Пташка" відреагувала на обурення українців щодо 33 мільйонів на серіал / Фото з інстаграму Катерини Поліщук

"Знаєте звідки знаю? У полоні мені щодня "вливали" те, що влада нас покинула, України не існує, ми нікому не потрібні, а лише непотріб та відпрацьований матеріал. Я чула це щодня. І чую тут. Але вже від українців", – зауважила "Пташка".

Катерина Поліщук наголосила, що наразі єдиний вихід із цієї ситуації – не уподібнюватися їм, а працювати, попри всі негаразди.

Я не чекатиму, коли можновладці-крадії одумаються, а підтримуватиму всіх, хто бореться за Україну. Я працюватиму,

– підкреслила вона.

Наостанок парамедикиня сказала, що бачить все, що відбувається у нашій державі і їй боляче. Однак наголосила, що не здалась у полоні й не здасться зараз.

Що відомо про скандал з 33 мільйонами на серіал