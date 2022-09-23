Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала информацию о потерях в ВСУ. Также она рассказала, почему количество погибших долгое время никто не разглашал.

Читайте также В Минобороны рассказали, сколько защитников сейчас обороняют Украину

Маляр о публикации потерь в Вооруженных Силах

По словам Маляр, во время войны должен быть специальный режим учета информации. Информирование людей – не приоритет для украинской власти, поскольку это никак не влияет на ход боевых действий, однако может помочь врагу.

Я скажу для демократического общества несколько болезненно, но от того, проинформированы ли люди или нет о ситуации на фронте – на фронт это не влияет,

– заявила Маляр.

Однако заместитель министра заявила, что понимает необходимость демократического общества получать данные с линии разграничения. Поэтому украинские власти дозировано сообщают людям о том, что происходит на войне.

Минобороны пытается засекретить информацию от врага

Важно, что не разглашение определенной информации не связано с попыткой что-либо скрыть от украинцев. Только с необходимостью засекретить от врага важные данные.

У нашего врага полный беспорядок. Оккупанты действительно черпают информацию из наших открытых источников. Для нас, гражданских, непонятно, что здесь такого – объявить потери. Однако для военных количество погибших – это показатель, по которому они измеряют эффективность армии,

– отметила заместитель министра.

По словам Маляр, зная количество погибших, захватчики могут анализировать и продумывать дальнейшие действия нашей армии. Поэтому информация о потерях будет ограниченно разглашаться вплоть до конца войны.

Обратите внимание! 22 августа Главнокомандующий ВСУ Залужный объявил, что 9 тысяч украинских воинов погибли в войне против россии.

Люди сами решили посчитать количество погибших

Валерию Залужному пришлось объявить о потерях в украинской армии, потому что люди решили сами сосчитать, сколько воинов погибло. Родственники умерших регистрировали в общественных организациях сведения о смерти. Это позволило сосчитать ориентировочное количество солдат, отдавших жизнь за Украину. Однако Маляр подчеркнула, что этого не надо было делать.

Напомним, недавно Валерий Залужный констатировал, что ВСУ будут уничтожать всех, кто придет на нашу землю. Неважно, будет ли это добровольно или через "частичную мобилизацию".

Достойно внимания – какая ситуация на фронте: смотрите видео