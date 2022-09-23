Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала інформацію про втрати в ЗСУ. Також вона розповіла, чому кількість загиблих довгий час ніхто не розголошував.

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Маляр про публікацію втрат у Збройних Силах

За словами Маляр, під час війни повинен бути спеціальний режим обігу інформації. Інформування людей – не є пріоритетом для української влади, оскільки це ніяк не впливає на хід бойових дій, проте може допомогти ворогу.

Я скажу для демократичного суспільства дещо болюче, але від того чи проінформовані люди, чи – ні про ситуацію на фронті, – на фронт це не впливає,

– заявила Маляр.

Однак заступниця міністра заявила, що розуміє потребу демократичного суспільства отримувати дані з лінії розмежування. Тому українська влада дозовано повідомляє людям про те, що відбувається на війні.

Міноборони намагається засекретити інформацію від ворога

Важливо, що не розголошення певної інформації не пов'язано з намаганням щось приховати від українців. Лише з потребою засекретити від ворога важливі дані.

У нашого ворога повний безлад. Окупанти дійсно черпають інформацію з наших відкритих джерел. Для нас, цивільних, незрозуміло, що тут такого – оголосити втрати. Однак для військових кількість загиблих – це показник, за яким вони вимірюють ефективність армії,

– наголосила заступниця міністра.

За словами Маляр, знаючи кількість загиблих, загарбники можуть аналізувати та продумувати подальші дії нашої армії. Тому інформація про втрати буде обмежено розголошуватись аж до кінця війни.

Зверніть увагу! 22 серпня Головнокомандувач ЗСУ Залужний оголосив, що 9 тисяч українських воїнів загинуло у війні проти росії.

Люди самі вирішили порахувати кількість загиблих

Валерію Залужному довелось оголосити про втрати в українській армії, тому що люди вирішили самі порахувати, скільки воїнів загинуло. Родичі померлих реєстрували у громадських організаціях дані про смерті. Це дозволило порахувати орієнтовну кількість солдатів, що віддали життя за Україну. Однак Маляр наголосила, що цього робити було не варто.

Нагадаємо, нещодавно Валерій Залужний констатував, що ЗСУ будуть знищувати всіх, хто прийде на нашу землю. Неважливо, чи це буде добровільно, чи через "часткову мобілізацію".

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