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Пучдемон вышел из немецкой тюрьмы: за него внесли залог

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Карлес Пучдемон вышел под залог
Карлес Пучдемон вышел под залог / Getty images

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон вышел из немецкой тюрьмы после того, как за него внесли залог.

Экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии.

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Европейский ордер на его арест выдала Испания, где его обвиняют в организации восстания и растрате госсредств.

Как сообщил федеральный прокурор земли Шлезвиг-Гольштейн, за Карлеса Пучдемона был внесен залог в размере 75 тысяч евро, информирует Reuters.

По словам прокурора, экс-лидер Каталонии предоставил немецким властям адрес, по которому он будет проживать в Германии, ожидая решения об экстрадиции в Испанию. Днем 6 апреля Пучдемон вышел на волю

После выхода из тюрьмы бывший глава правительства Каталонии снова обратился к властям Испании с призывом начать диалог с каталонскими политиками, а также освободить всех, кто был помещен под стражу в связи с референдумом о независимости Каталонии.

Ранее территориальный суд Шлезвиг-Гольштейна позволил освободить Пучдемона из-под стражи под залог, однако исключил возможность выдачи его Испании по обвинению в мятеже.

По решению немецкого суда экстрадиция может состояться только в отношении обвинения о растрате государственных средств.

1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости региона от Испании. Официальный Мадрид признал это волеизъявление незаконным, а против лидера автономии Карлеса Пучдемона и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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