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Пугачева и Галкин получили гражданство страны ЕС и вместе с тем безвиз

69 Читати новину українською
Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин / Фото из открытых источников

В мае 2017 года звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева, а также ее гораздо более молодой, нежели "Примадонна", супруг Максим Галкин приобрели недвижимость на Кипре, который является членом Евросоюза". Это впоследствии позволило им получить гражданство этой островной страны.

Эту информацию подтвердил и юрист, который оформлял сделку звездной супружеской пары, в комментарии одному из российских таблоидов.

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"На Кипре с 2011 года существует программа: если вы инвестируете в недвижимость от 2 миллионов евро (в 2013 году минимальная сумма вложений была на 500 тысяч евро больше – "24"), то вы имеете право претендовать на гражданство этой страны. Вместе с покупателем паспорт Кипра получают и его близкие: жена, дети", – убеждает он.

По его мнению, гражданами Кипра также стали и дети Галкина с Пугачевой – Гарри и Лиза.

"Сначала родители получают гражданство – через 3 - 6 месяцев после операции и проверки документов. А потом через месяц-полтора и дети. На этот раз Пугачева с Галкиным уже ко мне не обращались. Думаю, решили, что информация об их гражданстве ушла от меня, хотя я никому ничего не говорил", – подчеркнул юрист.

Как считает он, они здесь приобрели недвижимость исключительно ради гражданства и за возможность посещать более 150 стран без визы. По его словам, на Кипре предусмотрены большие льготы для инвесторов, в том числе и по налогам.

"Они купили квартиру в Лимассоле на Юге Кипра. Этот город простирается вдоль побережья, а их недвижимость размещается в 200 - 400 метрах от моря, не очень далеко. Квартира имеет площадь в 150-200 квадратных метров", – констатировал юрист.

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Добавим, что литовский паспорт уже давно имеет самая известная дочь Пугачевой – Кристина Орбакайте, поскольку по отцу является литовкой. Кроме того, гражданство этой страны ЕС имеет ее младший сын Дэнни, а младшая дочь Клавдия, которая родилась в США, автоматически стала американкой.

Теги: LifeStyle Новости России Новости культуры Евросоюз Кипр
Источник: 24 Канал
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