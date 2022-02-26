Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кро. Так правительство Бельгии откликнулось на просьбу Украины о помощи.

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Топливо будет выдаваться из национальных резервов Бельгии. Также Брюссель обдумывает, сможет ли прислать дополнительную помощь из своих активных запасов.

Отметим, что несколько стран ЕС, в том числе Нидерланды, ранее также решили отправить оружие Украине.