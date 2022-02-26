Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кро. Так уряд Бельгії відгукнувся на прохання України про допомогу.
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Бельгія надасть пальне та кулемети
Паливо буде видаватися з національних резервів Бельгії. Також Брюссель Бельгія обмірковує, чи зможе надіслати додаткову допомогу зі своїх активних запасів.
Зазначимо, що кілька країн ЄС, у тому числі Нідерланди, раніше також вирішили відправити зброю Україні.
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