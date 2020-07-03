На украинско-польской границе возобновит работу автомобильный пункт пропуска "Будомеж – Грушев" с 6 июля. Сейчас работают четыре автомобильных пункта пропуска.

Про відкриття "Будомєж – Грушів" повідомляє пресслужба МВС Польщі.

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Автомобільний пункт пропуску цілодобово зможуть перетинати автомобілі вагою до 3,5 тонн.

Розташування пункту пропуску "Будомєж – Грушів": карта

Зауважимо, що Польща вирішила з 3 липня відновити 14-денну самоізоляцію для українців, які прибувають до країни літаком. Це обмеження скасували лише з 1 липня, тож воно не діяло всього 2 дні.

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З 15 березня українсько-польський кордон був закритий через пандемію коронавірусу.

Вже з 16 травня відновлено роботу пішого пункту пропуску "Шегині-Медика", а також автомобільні пункти пропуску: "Ягодин – Дорогуськ", "Краковець – Корчова" та "Рава-Руська – Гребенне".

З 1 липня Польща відновила з Україною авіасполучення.

Загалом Євросоюз погодив список країн, безпечних для подорожей. До переліку потрапили 14 країн, з ними ЄС відкрив кордони вже з 1 липня. Однак України у цьому списку країн немає. Детальніше – тут.



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