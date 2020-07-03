На границе с Польшей начнет работать еще один пункт пропуска: что известно
На украинско-польской границе возобновит работу автомобильный пункт пропуска "Будомеж – Грушев" с 6 июля. Сейчас работают четыре автомобильных пункта пропуска.
Про відкриття "Будомєж – Грушів" повідомляє пресслужба МВС Польщі.
Зверніть увагу Польща оплатить українським заробітчанам тестування на COVID-19
Автомобільний пункт пропуску цілодобово зможуть перетинати автомобілі вагою до 3,5 тонн.
Розташування пункту пропуску "Будомєж – Грушів": карта
Зауважимо, що Польща вирішила з 3 липня відновити 14-денну самоізоляцію для українців, які прибувають до країни літаком. Це обмеження скасували лише з 1 липня, тож воно не діяло всього 2 дні.
Як можна потрапити до Польщі зараз
- З 15 березня українсько-польський кордон був закритий через пандемію коронавірусу.
- Вже з 16 травня відновлено роботу пішого пункту пропуску "Шегині-Медика", а також автомобільні пункти пропуску: "Ягодин – Дорогуськ", "Краковець – Корчова" та "Рава-Руська – Гребенне".
- З 1 липня Польща відновила з Україною авіасполучення.