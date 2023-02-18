По имеющейся информации, это произошло на пункте пропуска "Тиса". Пограничники рассказали, что неожиданную находку они обнаружили 17 февраля, когда мужчина пытался пересечь границу.

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Прятал деньги повсюду, где мог

Как отмечают пограничники, 57-летний украинец вечером пытался заехать в Украину через пункт пропуска "Тиса" в Чопе. Во время осмотра его машины сотрудники обнаружили немалую сумму денег. Речь идет о 3,3 миллиона гривен. Их мужчина не задекларировал.

Напоминаем, что без декларации ввозить или вывозить наличные можно на сумму эквивалентную 10 тысяч евро. По нынешнему курсу это около 403 тысяч гривен. У задержанного мужчины наличных было почти в 10 раз больше.

57-летний задержанный понимал, что незаконно ввозит такую сумму наличными. Поэтому он предусмотрительно попытался спрятать купюры в нескольких сумках, полостях салона транспортного средства, а также в багажнике. Пограничники отметили, что выявленную сумму они изъяли. В настоящее время занимаются выяснением обстоятельств дела.

Несколькими днями ранее пограничники задержали другого мужчину. Он незаконно пытался пересечь границу.

Уже переплывал Западный Буг на матраце

Как выяснилось, задержанным оказался гражданин России. Интересно, что он второй раз через месяц пытался попасть в Украину. Раньше он переплыл на надувном матрасе Западный Буг. На этот раз настойчивый россиянин пересек границу со стороны Молдовы.

Задержали злоумышленника пограничники Черновицкого отряда. Его обнаружили на окраине Сокирян Днестровского района. Известно, что мужчина – 28-летний житель Хабаровского края. У него раньше был вид на временное проживание в Украине, но срок его действия истек в марте 2022 года. За незаконное пересечение государственной границы его ожидает уголовная ответственность.