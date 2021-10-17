Николай собирает каштаны на главной улице Черкасс уже несколько лет. Мужчина показывает руки, потрескавшиеся от ежедневной работы с колючками.

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Однако пока есть каштаны – будет сюда ходить, потому что у него небольшая пенсия. Поэтому от заработка не отказывается.

"Вот собираю и вижу, что еще кто-то собирает, то сразу конкуренция, сразу хочется больше собирать", – сказал Николай.



Николай не первый год собирает каштаны / Скриншот с видео 24 канала

Цена не слишком радует

Пункты приема каштанов есть по всему городу. Правда, в 2021 году цена не слишком радует собирателей – всего 2 гривны за килограмм, а в 2020 году платили вдвое больше. Впрочем желающих заработать все равно меньше не стало. Люди жалуются, что даже бывают очереди.

"Много. И по тонне привозили. И даже больше тонны", – отметила сотрудница пункта приема каштанов Светлана Познанская.



Каштаны в пункте сбора / Скриншот с видео 24 канала

Для чего используют каштаны

Затем каштаны попадают на фармацевтическое предприятие, где из плодов будут изготавливать лекарства. Они и оказываются на полках аптек.

Препараты из конского каштана обладают капилляростабилизирующими свойствами. То есть они укрепляют сосудистую стенку, улучшают кровообращение, поэтому их можно использовать во время варикозного расширения вен, при тяжести в ногах, отеках, усталости, даже немного когда есть спазмы, судороги. Это все облегчает состояние Яна Кулик Фармацевт

Каштаны могут быть ядовитыми

Горожане говорят, что лекарства из каштанов действительно действенные. Однако в аптеку не идут, потому что дорого и экстракт для ног из каштанов делают сами. К примеру, семья Савег с соседкой Ольгой собирают каштаны ежегодно.

В банки насыпают или рубленые каштаны или только кожуру. Все заливают спиртом. Петр Савега рассказал, что использует это для уменьшения отеков на ногах. Мужчина применяет лекарство ежедневно.

Использовать собственноручно сделанные лекарства для ног можно, а вот экспериментировать и принимать настойки медики не советуют. Каштаны могут быть ядовитыми, поэтому лучше обращаться к врачам.

В Черкассах собирают каштаны: смотрите видео 24 канала