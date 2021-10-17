Микола збирає каштани на головній вулиці Черкас вже кілька років. Чоловік показує руки, що потріскані від щоденної роботи з колючками.

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Однак доки є каштани – він сюди ходитиме, бо має невелику пенсію. Тому від заробітку не відмовляється.



"Ось збираю і бачу, що ще хтось збирає, то зразу конкуренція, зразу хочеться більше збирати", – сказав Микола.



Микола не перший рік збирає каштани / Скриншот з відео 24 каналу

Ціна не надто тішить

Пункти приймання каштанів є по всьому місту. Щоправда, у 2021 році ціна не надто тішить збирачів – лише 2 гривні за кілограм, а у 2020 році платили вдвічі більше. Втім охочих заробити все одно не поменшало. Люди жаліються, що навіть бувають черги.

"Багато. І по тонні привозили. І навіть більше ніж тонну", – зазначила працівниця пункту приймання каштанів Світлана Познанська.



Каштани у пункті збору / Скриншот з відео 24 каналу

Для чого використовують каштани

Потім каштани потрапляють на фармацевтичне підприємство, де з плодів виготовлятимуть ліки. Вони й опиняються на полицях аптек.

Препарати з кінського каштана мають капіляростабілізувальні властивості. Тобто вони зміцнюють судинну стінку, покращують кровообіг, тому їх можна використовувати під час варикозного розширення вен, при важкості в ногах, набряки, втома, навіть трошки коли є спазми, судоми. Це все полегшує стан Яна Кулик Фармацевтка

Каштани можуть бути отруйними

Містяни кажуть, що ліки з каштанів справді дієві. Однак до аптеки не йдуть, бо дорого й екстракт для ніг з каштанів роблять власноруч. До прикладу, родина Савег із сусідкою Ольгою збирають каштани щороку.

У банки насипають або рубані каштани або ж тільки шкірки. Все заливають спиртом. Петро Савега розповів, що використовує це для зменшення набряків на ногах. Чоловік застосовує ліки щодня.



Використовувати власноруч зроблені ліки для ніг можна, а от експериментувати та вживати настоянки медики не радять. Каштани можуть бути отруйними, тому краще звертатися до лікарів.

У Черкасах збирають каштани: дивіться відео 24 каналу