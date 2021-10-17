Микола збирає каштани на головній вулиці Черкас вже кілька років. Чоловік показує руки, що потріскані від щоденної роботи з колючками.
Цікаво Українець виготовляє папір з опалого листя: шкільна ідея стала успішним стартапом
Однак доки є каштани – він сюди ходитиме, бо має невелику пенсію. Тому від заробітку не відмовляється.
"Ось збираю і бачу, що ще хтось збирає, то зразу конкуренція, зразу хочеться більше збирати", – сказав Микола.
Микола не перший рік збирає каштани / Скриншот з відео 24 каналу
Ціна не надто тішить
Пункти приймання каштанів є по всьому місту. Щоправда, у 2021 році ціна не надто тішить збирачів – лише 2 гривні за кілограм, а у 2020 році платили вдвічі більше. Втім охочих заробити все одно не поменшало. Люди жаліються, що навіть бувають черги.
"Багато. І по тонні привозили. І навіть більше ніж тонну", – зазначила працівниця пункту приймання каштанів Світлана Познанська.
Каштани у пункті збору / Скриншот з відео 24 каналу
Для чого використовують каштани
Потім каштани потрапляють на фармацевтичне підприємство, де з плодів виготовлятимуть ліки. Вони й опиняються на полицях аптек.
Препарати з кінського каштана мають капіляростабілізувальні властивості. Тобто вони зміцнюють судинну стінку, покращують кровообіг, тому їх можна використовувати під час варикозного розширення вен, при важкості в ногах, набряки, втома, навіть трошки коли є спазми, судоми. Це все полегшує стан
Каштани можуть бути отруйними
Містяни кажуть, що ліки з каштанів справді дієві. Однак до аптеки не йдуть, бо дорого й екстракт для ніг з каштанів роблять власноруч. До прикладу, родина Савег із сусідкою Ольгою збирають каштани щороку.
У банки насипають або рубані каштани або ж тільки шкірки. Все заливають спиртом. Петро Савега розповів, що використовує це для зменшення набряків на ногах. Чоловік застосовує ліки щодня.
Використовувати власноруч зроблені ліки для ніг можна, а от експериментувати та вживати настоянки медики не радять. Каштани можуть бути отруйними, тому краще звертатися до лікарів.
У Черкасах збирають каштани: дивіться відео 24 каналу