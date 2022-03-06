Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. В то же время оккупантов , получивших незначительные телесные повреждения, даже не принимают в больницы из-за отсутствия свободных мест.

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"После оказания первой медицинской помощи их (оккупантов – 24 канал) в сопровождении вооруженного конвоя из регулярных войск вооруженных сил России перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий в роли "пушечного мяса", – рассказали в Генштабе."

Следует отметить, что с начала нападения России на Украину количество жертв среди личного состава врага составляет ориентировочно 11 тысяч человек.